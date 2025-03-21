مصرع 28 وإصابة 37 بسبب حرائق الغابات في كوريا

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ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستمرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من كوريا الجنوبية إلى 65 شخصا، لقي من بينهم 28 مصرعهم.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، بلغ عدد من لقوا حتفهم حتى الساعة السادسة من صباح الجمعة 28 شخصا، بينما أصيب 9 أشخاص بإصابات خطيرة، وأصيب 28 آخرون بإصابات طفيفة.وحتى الساعة الخامسة صباحا، ظلت جهود مكافحة الحرائق جارية في "أوي سونغ" و"آن دونغ" و"يونغ دوك" و"يونغ يانغ" و"تشون سونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و"سان تشونغ" و"ها دونغ" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".ولا يزال أكثر من 8 آلاف شخص نازحين بعد أن أُجبروا على مغادرة منازلهم.وتقدر السلطات أن حرائق الغابات دمرت حوالي 3 آلاف و480 مبنى، بما في ذلك منازل ومصانع وأصول ثقافية، كما أدمرت مساحة قياسية بلغت 48 ألفا و150 هكتارا من أراضي الغابات.وكان الرقم القياسي السابق هو 23 ألفا و794 هكتارا، والذي تم تسجيله في عام 2000 عندما دمرت الحرائق غابات الساحل الشرقي في مقاطعة "كانغ وان".