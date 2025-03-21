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الدولية

تقرير ياباني يتوقع احتلال كوريا المركز 21 عالميا من حيث دخل الفرد في عام 2075

Write: 2025-03-28 11:53:20Update: 2025-03-28 13:50:46

تقرير ياباني يتوقع احتلال كوريا المركز 21 عالميا من حيث دخل الفرد في عام 2075

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الحادية والعشرين عالميا من حيث الدخل الفردي في عام 2075 بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والعشرين في  العام الماضي، بينما يُتوقع أن يتراجع ترتيب اليابان إلى المرتبة الخامسة والأربعين.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز الياباني لأبحاث الاقتصاد، وأوردت تفاصيله صحيفة "نيهون كيزاي" اليومية اليابانية أمس الخميس، حيث توقع التقرير أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كوريا الجنوبية إلى 79 ألفا و200 دولار في عام 2075، بينما سيصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في اليابان إلى 45 ألفا و800 دولار.
وتوقع التقرير أن يتراجع ترتيب اليابان من حيث الناتج المحلي الإجمالي إلى المرتبة الحادية عشرة في عام 2075، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة عالميا في العام الماضي.
كما توقع أن يبقى المتوسط السنوي لمعدل النمو الاقتصادي الياباني عند 0.3% خلال الفترة بين عامي 2071 و2075.
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