تقرير يحذر من تهديد التعريفات الجمركية الأمريكية للاقتصادين الكوري والياباني

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من المتوقع أن تتأثر صناعة السيارات في كل من كوريا الجنوبية واليابان، والتي هي مصدر فخر للبلدين، تأثرا كبيرا بسبب فرض نسبة 25% من التعريفات الجمركية حسبما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أمس الخميس إن قطاع السيارات ظل مصدر فخر لكل من كوريا الجنوبية واليابان، كما شكل حجر الأساس لنهضتهما الاقتصادية.وتوقعت الوكالة أن تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تأثيرا واسعا على سوق العمل والاقتصاد في كل من كوريا الجنوبية واليابان.يشار إلى أن صناعة السيارات تشكل أكبر حصة من إجمالي حجم سوق العمل في كوريا الجنوبية، بينما تبلغ حصة السيارات وقطع غيارها من إجمالي حجم صادرات كوريا 14%، ونصف ما يتم إنتاجه من السيارات وقطع الغيار في كوريا الجنوبية يتم تصديره إلى الولايات المتحدة.أما صناعة السيارات في اليابان فتشكل أساسا للصناعات التحويلية، حيث تبلغ حصة صناعة السيارات من الناتج المحلي الإجمالي الياباني 3%.وأدى الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية إلى تراجع كبير في أسهم شركات السيارات الكورية واليابان، بما في ذلك هيون ديه وكيا، وتويوتا وهوندا، مما أسفر عن خسائر تتجاوزت 16.5 مليار دولار من قيمتها السوقية.وقد اجتمع وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" أمس الخميس مع مسؤولي شركات السيارات، وأعرب عن قلقه إزاء التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية الأمريكية، خصوصاً على شركات صناعة قطع الغيار.وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات في غضون شهر أبريل القادم للحد من هذه الأضرار، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية وتحفيز الطلب الداخلي.