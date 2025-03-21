الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر تقريرا جديدا حول تفريغ مياه فوكوشيما الملوثة

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عملية تفريغ المياه المخزنة لسنوات في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان إلى المحيط الهادئ، تتم بما يتوافق مع معايير السلامة الدولية.وأضافت أن مجموعة العمل التابعة للوكالة أصدرت تقريرا حول نتائج زيارتها لمحطة فوكوشيما النووية لمعاينة المعدات والبنية الأساسية اللازمة لمعالجة وتصريف المياه المشعة خلال الفترة من التاسع وحتى الثاني عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي.وتتكون مجموعة العمل من خبراء من 11 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها مجموعة العمل تقريرا حول تفريغ مياه فيوكوشيما الملوثة منذ بدء عملية تصريف المياه في شهر أغسس من عام 2023.وقد تم حتى الآن تصريف 78 ألفا و300 طن من المياه الملوثة على 10 مراحل.