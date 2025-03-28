استطلاع للرأي يقول إن 53% يؤيدون انتقال السلطة و34% يفضلون الوضع الراهن

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أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن أكثر من نصف عدد سكان كوريا يؤيدون انتقال السلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما يريد 34% أن يبقى حزب قوة الشعب هو الحزب الحاكم.وفي الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" على ألف شخص بالغ في جميع أنحاء البلاد، والذي أجري في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس، قال 53% إنهم يريدون فوز مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة.وأجاب 34% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يفضلون رئيسا من الحزب الحاكم.وتفوق الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، على الحزب الحاكم من حيث نسبة التأييد بنسبة 41%، بينما سجل حزب قوة الشعب نسبة تأييد بلغت 33%.وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة، أظهر الاستطلاع أن رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" هو الأوفر حظا، حيث حصل على تأييد 34% من جميع المشاركين في الاستطلاع، وتلاه وزير العمل "كيم مون سو" من حزب قوة الشعب بنسبة 8%.وبلغت نسبة الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية.