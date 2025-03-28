القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي يتوعد برد ساحق على استفزازات كوريا الشمالية

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تعهد القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية "هان دوك سو" برد "فوري وساحق" على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية.جاء ذلك في كلمة ألقاها "هان" اليوم الجمعة في حفل أقيم بمناسبة اليوم العاشر للدفاع عن البحر الغربي، في مقبرة "ديجون" الوطنية في المنطقة الوسطى من البلاد.وقال "هان" إن الجنود الشباب الذين ورثوا الروح القتالية لأبطال البحر الغربي سيردون بسرعة وعلى الفور، استنادا إلى قدراتهم القتالية ووضعية الاستعداد القوية.واتهم "هان" النظام الكوري الشمالي بإهمال الوضع المزري الذي يواجهه شعبه، في الوقت الذي ينشغل فيه بهوس الأسلحة النووية وتطوير الصواريخ. وأضاف أن كوريا الشمالية تدعو إلى سياسة عدائية تقوم على مبدأ الدولتين المتعاديتين وتحصين الدولة بأكملها ومواصلة الاستفزازات الصاروخية ضد كوريا الجنوبية والتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي. وقال أيضا إن كوريا الشمالية تخطط لأنواع جديدة من الاستفزازات، وتحدّث أنظمة أسلحتها من خلال صفقات أسلحة غير قانونية مع روسيا.وشدد على أن حكومة كوريا الجنوبية وجيشها يحافظان على حالة الاستعداد الكامل لضمان استمرار المواطنين في العيش باطمئنان.يذكر أن كوريا الجنوبية تحتفل بيوم الدفاع عن البحر الغربي في الجمعة الرابعة من شهر مارس من كل عام، لإحياء ذكرى 55 جنديا كوريا جنوبيا قتلوا بين عامي 2002 و2010 في البحر الغربي، المعروف أيضا باسم البحر الأصفر، بالقرب من خط الحدود الشمالي، الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.