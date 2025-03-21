الإمارات والأردن تعزيان كوريا الجنوبية في ضحايا حرائق الغابات

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع كوريا الجنوبية في ضحايا حرائق الغابات في جنوب شرق البلاد.وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة كوريا الجنوبية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.ومن ناحية أخرى، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أصدق التعازي والمواساة لكوريا الجنوبية الدولة الصديقة في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب شرق البلاد، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور "سفيان القضاة" تعاطف الأردن وتضامنها مع حكومة وشعب كوريا الصديقة في هذا الحادث الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.