السلطات الكورية تتوقع إخماد حرائق الغابات اليوم

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تم إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة أول جو بمدينة أولسان في مقاطعة شمال كيونغ سانغ يوم الثاني والعشرين من مارس، بعد سقوط كمية كافية من الأمطار ليلة أمس الخميس.كما شهدت قوة الحرائق التي اجتاحت مناطق الغابات المتفرقة في مقاطعتي جنوب وشمال كيونغ سانغ، انخفاضا تدريجيا، بفضل سقوط الأمطار.وتتوقع سلطات الإطفاء أن يتم إخماد حرائق الغابات الرئيسية في غضون اليوم الجمعة.وفي هذا الصدد، تعهدت سلطات الغابات بتعبئة جميع الموارد المتاحة لإخماد الحرائق الرئيسية اليوم الجمعة.وأعلن رئيس هيئة الغابات الكورية "إيم سانغ سوب" عن هذا التعهد في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، حيث قال إن الأمطار التي هطلت طوال الليل قللت من الدخان، وهو ما أدى إلى تحسين الرؤية، مما خلق ظروفا مواتية لجهود احتواء الحرائق.وحتى صباح اليوم، استطاعت السلطات احتواء حوالي 85% من الحرائق في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، بزيادة نسبتها 22% مقارنة بأمس الخميس.