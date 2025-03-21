انعقاد أول اجتماع بين وزراء تجارة كوريا الجنوبية والصين واليابان منذ 5 سنوات

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من المقرر أن يُعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء التجارة من كوريا الجنوبية والصين واليابان بعد غد الأحد في سيول.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع بين وزراء تجارة الدول الثلاث منذ أكثر من 5 سنوات بعد أن تم عقده في بكين في شهر ديسمبر من عام 2019.وسوف يشارك في الاجتماع القادم كل من وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن"، ووزير التجارة الصيني "وانغ وينتاو"، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "يوجي موتو".ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع مناقشة القضايا التي تهم المصالح المشتركة، مثل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، وتطوير اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشامل الإقليمية، والتعاون للاستقرار في سلاسل التوريد.وعلى هامش هذا الاجتماع، ستعقد محادثات ثنائية منفصلة بين الوزيرين الكوري والصيني يوم السبت، وبين الوزيرين الكوري والياباني يوم الأحد.