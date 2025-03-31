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الاقتصادية

سيول وبكين تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

Write: 2025-03-31 10:29:47

سيول وبكين تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

Photo : KBS News

اتفق وزيرا التجارة في كوريا الجنوبية والصين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، قبل إعلان الولايات المتحدة بشأن فرض الرسوم الجمركية المتبادلة.
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول، عقد الوزير "آن دوك غُن" ووزير التجارة الصيني "وانغ وينتاو"، اجتماعا في أحد الفنادق في العاصمة الكورية يوم السبت.
وأوضحت الوزارة أن الوزيرين ناقشا القضايا التجارية الملحة، واستكشفا سبل التعاون الثنائي في التكيف مع التغيرات في المشهد التجاري العالمي.
وكان آخر اجتماع بين وزيريْ تجارة البلدين قد عُقد في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية في نوفمبر 2023.
وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على علاقات تجارية ذات منفعة متبادلة ضمن أطر تجارية متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، كما أكدا على الالتزام بتوسيع التعاون في سلاسل توريد المعادن الحيوية، وتعهدا بالحفاظ على التواصل والتعاون بشكل مسمتر لمواجهة التحديات التي تقف أمام الشركات العاملة في أسواق البلدين.
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