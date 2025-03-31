7.94% نسبة المشاركة في التصويت المبكر في انتخابات أبريل الفرعية

Photo : YONHAP News

بلغت نسبة المشاركة في التصويت المبكر في الانتخابات الفرعية التي سيتم إجراؤها يوم الثاني من أبريل القادم، 7.94%.ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية الكورية، أدلى أكثر من 366 ألف ناخب بأصواتهم من أصل حوالي 4.62 مليون ناخب مؤهل، خلال فترة التصويت المبكر التي استمرت يومين وانتهت في الساعة السادسة من مساء يوم السبت.وسوف يتم من خلال هذه الانتخابات الفرعية انتخاب خمسة رؤساء حكومات محلية، و17 عضوا في المجالس البلدية، ومدير جديد لمكتب التعليم في مدينة بوسان.وفي انتخابات رئيس منطقة "غورو" في سيول، بلغت نسبة المشاركة 8.24%، بينما ارتفعت نسبة المشاركة في انتخابات رئاسة بلدية "آسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" إلى 12.48%. وفي منطقة "دام يانغ" بمقاطعة جنوب جولا، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات رئيس المنطقة 37.92%، بينما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عمودية مناطق "كيم تشون" 18.34%، وغو جيه" 19.36%.ومن المقرر إجراء التصويت الاعتيادي بعد غد الأربعاء بدءا من الساعة 6 صباحا وحتى 8 مساء.