احتواء الحريق الرئيسي في حرائق الغابات في سان تشونغ بعد 213 ساعة

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نجحت السلطات الكورية في إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة "سان تشونغ" الجنوبية قبل عشرة أيام، وامتدت إلى المناطق المجاورة، بما في ذلك "ها دونغ" و"جين جو" ومنتزه جبل "جيري" الوطني.وأعلن "إيم سانغ سوب" رئيس هيئة الغابات الكورية أن الحريق الرئيسي في "سان تشونغ" قد تم احتواؤه بالكامل اعتبارا من الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الأحد، بعد 213 ساعة من اندلاعه في أحد الجبال هناك في الساعة 3:26 من مساء يوم 21 مارس.ومع شروق شمس يوم أمس الأحد، نشرت سلطات الغابات 50 طائرة هليكوبتر، وألف فرد، و200 مركبة، من أجل احتواء الحريق، الذي تسبب في تضرر مساحة تبلغ ألفا و858 هكتارا.وقد أسفرت حرائق الغابات في كوريا عن خسائر فادحة في الأرواح وإصابة العشرات.ولا يزال هناك أكثر من 2100 شخص مشردين، مع تدمير 84 مبنى بسبب الحرائق.