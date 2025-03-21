الحكومة الكورية تخصص ميزانية إضافية لدعم الاقتصاد المتضرر من حرائق الغابات

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ستسعى حكومة كوريا الجنوبية إلى تخصيص ميزانية تكميلية بقيمة لا تقل عن عشرة تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي، لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب دمار مساحات واسعة من الأراضي نتيجة لحرائق الغابات الهائلة في منطقة "كيونغ سانغ" في جنوب شرق كوريا.وأعلن وزير المالية "تشيه سانغ موك" عن هذه الخطط خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، أمس الأحد، حيث قال إن كوريا عانت من أضرار جسيمة جراء حرائق الغابات الأخيرة، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخصيص ميزانية إضافية فقط للمشروعات التي يمكن تنفيذها بسرعة، في المناطق التي لا يوجد فيها خلاف بين الأحزاب السياسية.وأوضح الوزير "تشيه" أن الميزانية ستركز على الاستجابة للكوارث والحوادث، وتعزيز قدرات التجارة والذكاء الاصطناعي، وتحسين الرفاهية الاقتصادية للشعب.وتخطط الحكومة لإعطاء أولوية لتدابير الاستجابة لحرائق الغابات، وسوف تركز على تأمين أموال كافية لأعمال التعافي والدعم الاقتصادي للمتضررين من الحرائق.وطلب الوزير "تشيه" التعاون من جانب الأحزاب لضمان إقرار مشروع قانون الميزانية في البرلمان خلال شهر أبريل، مشددا على الحاجة الملحة للتغلب على أضرار الحرائق.