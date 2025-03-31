الحكومة الكورية تستأنف السماح بالبيع على المكشوف في البورصة اليوم الاثنين

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ستستأنف حكومة كوريا الجنوبية السماح بعمليات البيع على المكشوف في البورصة اليوم الاثنين، لأول مرة منذ عام ونصف، بعد أن رفعت الحكومة الحظر عن تلك العمليات.وكانت الحكومة الكورية قد فرضت حظرا شاملا على عمليات البيع على المكشوف في شهر نوفمبر من عام 2023، بعد سلسلة من انتهاكات بيع الأسهم، التي شملت انتهاكات بواسطة بنوك استثمارية عالمية.واعتبارا من اليوم، سيُسمح مجددا بالبيع على المكشوف لجميع الشركات المدرجة في البورصة الكورية.يذكر أن مصطلح "البيع على المكشوف" يشير إلى استراتيجية لتداول الأسهم، يقوم من خلالها المستثمرون ببيع أسهم مقترضة اعتقادا منهم بانخفاض أسعارها في المستقبل القريب، مما يُساعد على إزالة فقاعات أسعار الأسهم وتصحيح الأسواق المحمومة، لكنها قد تزيد من ضغوط البيع في السوق وتزيد من التقلبات.ولمعالجة هذه المخاوف، تخطط البورصة الكورية لتشغيل نظام مركزي لمراقبة عمليات البيع على المكشوف، من أجل رصد غير القانوني منها ومنعه.