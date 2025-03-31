استطلاع يقول إن 57.1% يدعون لتغيير السلطة و37.8% يفضلون الوضع الراهن

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أشار استطلاع جديد للرأي في كوريا الجنوبية إلى أن أكثر من 57% من المشاركين يرغبون في انتقال السلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة.وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف و510 من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين، قال 57.1% من المشاركين إنهم يرغبون في فوز مرشح من كتلة المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما قال 37.8% إنهم يفضلون بقاء حزب قوة الشعب في السلطة.وقد اتسع الفارق إلى 19.3%، حيث تفوق عدد المؤيدين لانتقال السلطة على عدد الراغبين في الحفاظ على الوضع الراهن لخمسة أسابيع متتالية خارج هامش الخطأ.ومن حيث معدلات التأييد الشعبي، تقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بنسبة 47.3%، بينما سجل حزب قوة الشعب الحاكم 36.1%. ومنذ استطلاع الأسبوع الماضي، ارتفعت نسبة تأييد الحزب المعارض بمقدار 3.7 نقطة مئوية، بينما انخفضت نسبة تأييد الحزب الحاكم بمقدار 3.9 نقطة مئوية، واتسع الفارق إلى 11.2 نقطة مئوية.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "إنرجي إيكونوميك"، 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.5 نقطة مئوية.