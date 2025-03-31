كوريا تشهد ارتفاعا متزامنا في الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في فبراير

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية زيادة في الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار خلال شهر فبراير الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد قد وصل إلى 111.7 نقطة في فبراير، بزيادة نسبتها 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق.وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1.5% في فبراير مقارنة بالشهر الأسبق، بينما قفز حجم الاستثمارات في المرافق بنسبة 18.7%.وأظهرت المؤشرات الثلاثة تحسنا بعد انخفاضها المتزامن في يناير.كما ارتفع مؤشر التزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار عُشر نقطة مقارنة بالشهر الأسبق. وأظهر المؤشر الرئيسي المركب، الذي يتوقع آفاق دورة الأعمال، ارتفاعا بمقدار 0.1 نقطة.