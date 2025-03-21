وزراء خارجية الناتو يجتمعون في بروكسل وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق العسكري

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من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، اجتماعات في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الثالث والرابع من شهر أبريل القادم.ومن المتوقع أن تركز هذه الاجتماعات على مناقشة سبل رفع أهداف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في الحلف، والموضوعات التي سيتم تناولها في قمة الناتو المقرر عقدها في مدينة لاهاي الهولندية في شهر يونيو القادم.وكان حلف شمال الأطلنطي قد وضع مبادئ توجيهية تدعو كل دولة عضو في الحلف إلى إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية، وذلك في عام 2014 الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بالقوة.وبعد ذلك تم تغيير المبادئ لتكون نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي 2% على الأقل.كما يُتوقع أن تتم في الاجتماع مناقشة المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسبل تقديم مساعدات لأوكرانيا، إلا أنه ليس من السهل التوصل إلى اتفاق.وقال مسؤول في الناتو إن الدول الأربع الشريكة للحلف في منطقة المحيطين الهندئ والهادئ، وهي: كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزلندا، قد تلقت دعوات لحضور تلك الاجتماعات.