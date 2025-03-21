كوريا تنفي أي تغيير في دور القوات الأمريكية المتمركزة لديها

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نفت حكومة كوريا الجنوبية حدوث أي تغيير في دور القوات الأمريكية المتمركزة لديها، المتمثل في الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.وردا على سؤال حول أولويات القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في سيول "تشون ها كيو" إن الدور الأكبر للقوات الأمريكية في كوريا هو ضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وأنه لم يحدث أي تغيير في هذا الدور.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد كشفت في تقرير نشرته أول من أمس السبت عن مذكرة داخلية سرية أعدها وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث"، تعيد توجيه أولويات الجيش الأمريكي لتركز على ردع الصين، من أجل منعها من الاستيلاء على تايوان، وتعزيز الدفاع الوطني.وأوضحت الصحيفة أن الوزير الأمريكي "هيغسيث" قد أعد تقريرا يحمل عنوان "التوجيهات الاستراتيجية المؤقتة للدفاع الوطني"، ووزعه على مسؤولي وزارة الدفاع في منتصف شهر مارس الجاري.وقال المتحدث "تشو" إن ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" ليس موقفا رسميا لوزارة الدفاع الأمريكية. وأكد أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع دفاعي مشترك قوي يعتمد على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، استعدادا لمواجهة مختلف الأوضاع.