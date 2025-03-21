متوسط رواتب موظفي أكثر من نصف عدد أكبر 100 شركة كورية يتجاوز 100 مليون وون

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تبين أن متوسط رواتب الموظفين في أكثر من نصف عدد أكبر مائة شركة كورية قد تجاوز في العام الماضي مستوى 100 مليون وون.وطبقا لنتائج تحليل أجرته وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء على أحدث تقارير الأعمال الصادرة عن أكبر 100 شركة من حيث المبيعات، اتضح أن 55 شركة منها قد دفعت رواتب لموظفيها في العام الماضي بمتوسط سنوي يزيد عن 100 مليون وون.ويمثل عدد الشركات التي دفعت لموظفيها أكثر من 100 مليون وون كراتب سنوي في العام الماضي، زيادة بمقدار 6 أضعاف، بعد أن كان 9 شركات في عام 2019، و12 شركة في عام 2020، و23 شركة في عام 2021، و35 شركة في عام 2022، و48 شركة في عام 2023، وهو ما يشير إلى استمرار اتساع الفجوة في الرواتب بين موظفي الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.