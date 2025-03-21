الانتهاء من الجولة الـ11 من تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية

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قال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قد أكملت أمس الجولة الحادية عشرة من تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، في البحر.وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إنها تخلصت من 7800 طن من المياه الملوثة ضمن عملية التفريغ الحادية عشرة في البحر، والتي بدأت يوم الثاني عشر من شهر مارس الجاري.وأضافت أنه لم يتم العثور على أي اختلالات في كثافة التريتيوم المشع في مياه البحر القريبة من محطة فوكوشيما النووية خلال فترة التفريغ.وبدأت عملية تصريف المياه الملوثة في شهر أغسطس من عام 2023، وقد تم حتى الآن تصريف 86 ألف طن من المياه على 11 مرحلة.وتخطط شركة طوكيو للطاقة الكهربائية لتصريف 54 ألفا و600 طن على 7 مراحل خلال الفترة من شهر أبريل من هذا العام وحتى شهر مارس من العام القادم.