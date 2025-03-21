صراع بين المعسكرين الحاكم و المعارض من الأحزاب السياسية بشأن الميزانية التكميلية

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اشتبك زعيما التكتل البرلماني للحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس البرلمان "او وان شيك" اليوم الاثنين، حيث اختلفا حول مقترح الحكومة لتخصيص ميزانية تكميلية إضافية، وتعيين قاض تاسع في المحكمة الدستورية.وفي كلمته الافتتاحية، دعا زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "كوان سونغ دونغ" إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يجيز الميزانية التكميلية بقيمة 10 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 6.8 مليار دولار، قائلا إن الميزانية تغطي فقط المشاكل التي يجب معالجتها بشكل عاجل، بما في ذلك إعادة بناء ما دمرته حرائق الغابات، والتي لا يوجد فيها خلاف بين الأحزاب.ومن جانبه، قال "بارك تشان ديه" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إن الميزانية المقترحة غير كافية لإنعاش الاقتصاد ومساعدة المتضريين اقتصاديا، داعيا الحكومة إلى زيادة حجم الميزانية.وكرر "بارك" دوعته السابقة إلى القائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو" إلى تعيين "ما أون هيوك" قاضيا تاسعا في المحكمة الدستورية.لكن زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم أبدى معارضته لتلك الدعوة، قائلا إنه لا جدوى من تعيين "ما"، الذي لم يشارك حتى في جلسات محاكمة الرئيس "يون صوك يول".