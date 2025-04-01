انقضاء الموعد النهائي لتسجيل طلّاب كليات الطب أمس الاثنين

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كان يوم أمس الاثنين هو الموعد النهائي لعودة طلاب كليات الطب في كوريا إلى جامعاتهم.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستلغي خططها لزيادة حصص القبول في كليات الطب لعام 2026، مع تثبيت العدد عند ثلاثة آلاف و58 طالبا، بشرط عودة أي طالب طب في إجازة خلال هذا الشهر.وقد انقضى الموعد النهائي للتسجيل أمس الاثنين في معظم كليات الطب، حيث قرر العودة جميعُ الطلاب في خمس كليات رئيسية للطب.وتعتزم وزارة التعليم جمع البيانات من كليات الطب على مستوى البلاد، وتحديد ما إذا كان عدد الطلاب العائدين كافيا لاستئناف الدراسة بشكل طبيعي في غضون هذا الأسبوع.وأوضحت الوزارة أنه في حالة تسجيل الطلاب ثم تقديمهم طلبات إجازة أو رفضهم حضور الفصول الدراسية، فلن يتم احتساب عودتهم رسميا.