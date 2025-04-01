مسؤول أمريكي يتهم كوريا وألمانيا واليابان بإضعاف صناعة السيارات الأمريكية

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اتهم مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون التجارية "بيتر نافارو"، كوريا الجنوبية وغيرها من كبار الدول المُصدّرة للسيارات، بإضعاف صناعة السيارات الأمريكية.وأدلى "نافارو"، مستشار البيت الأبيض للتجارة والصناعة، بهذه التعليقات أمس الأحد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مدافعا عن الرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده على السيارات المستوردة. وقال إن كوريا الجنوبية وألمانيا واليابان تُحوّل الولايات المتحدة من دولة صناعية إلى دولة للتجميع.وأضاف أن ألمانيا واليابان تُرسلان إلى الولايات المتحدة مكونات عالية القيمة والأجور لتجميعها، وأن 19% فقط من السيارات المباعة في الولايات المتحدة سنويا تحتوي على محركات وناقلات حركة أمريكية الصنع.وتُعتبر تصريحات "نافارو" انتقادا بأنه على الرغم من أن دولا أخرى قد تُنشئ مصانع في الولايات المتحدة لإنتاج ما يُسمى بالسيارات أمريكية الصنع، إلا أن مكونات رئيسية مثل المحركات وناقلات الحركة تُصنّع في أماكن أخرى.