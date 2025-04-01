ارتفاع حجم معاملات الإسكان في كوريا بنسبة 32% في فبراير

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شهد عدد معاملات الإسكان في كوريا الجنوبية ارتفاعا شهريا بأكثر من 30% خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن خففت الحكومة من متطلبات الحصول على تصريحات لمعاملات العقارات في بعض المناطق الراقية في سيول.ووفقا لبيانات الإسكان الصادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الاثنين، بلغ عدد معاملات الإسكان على مستوى البلاد 50 ألفا و698 معاملة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 32.3% مقارنة بالشهر الأسبق. وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي، ارتفع الرقم بنسبة 16.6%.وارتفع الرقم الخاص بالشقق في سيول بنسبة 46.7% على أساس شهري، متجاوزا 4700 في فبراير، بينما ارتفعت معاملات الإسكان في سيول والمناطق المحيطة بها بنسبة 34.6%، وشهدت المناطق الأخرى زيادات شهرية بنسبة بلغت حوالي 30%.وقد ألغت مدينة سيول نظام تصريحات معاملات العقارات في منطقتيْ "كانغ نام" و"سونغ با" في يناير الماضي، لكنها أعادت تفعيله في وقت سابق من هذا الشهر.