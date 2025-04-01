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الاقتصادية

كوريا تستقبل 1.14 مليون مسافر أجنبي في فبراير

Write: 2025-04-01 09:11:11

كوريا تستقبل 1.14 مليون مسافر أجنبي في فبراير

Photo : YONHAP News

زار ما يقرب من مليون و140 ألف مسافر أجنبي كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، وهي أعداد مماثلة للأعداد المسجلة قبل اندلاع جائحة كورونا.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة السياحة الكورية أمس الاثنين، زار كوريا ما يقرب من مليون و140 ألف سائح أجنبي في فبراير، وهو ما يمثل 94.7% من عدد الزوار في عام 2019، وهو العام الذي سبق بدء جائحة كورونا. وأوضح التقرير أن هذا الرقم يعكس نموا سنويا بنسبة 10.5%.
واضاف التقرير أن الزوار الصينيين شكلوا النسبة الأكبر من إجمالي عدد الزوار، حيث بلغ عددهم حوالي 341 ألف شخص، بينما جاءت اليابان في المرتبة الثانية بحوالي 224 ألف مسافر، وتلتها تايوان والولايات المتحدة وفيتنام.
وشهدت أعداد السياح من تايوان والولايات المتحدة وفيتنام ارتفاعا حادا بشكل خاص بالمقارنة مع شهر فبراير 2019.



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