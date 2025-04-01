عازف البيانو كيم سيه هيون البالغ من العمر 17 عاما يفوز بمسابقة لونغ تيبو الدولية

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فاز عازف البيانو الكوري الجنوبي "كيم سيه هيون"، البالغ من العمر 17 عاما، بالجائزة الأولى في مسابقة دولية مرموقة للموسيقى الكلاسيكية في فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وتم الإعلان عن فوز الفنان الكوري الشاب بمسابقة "لونغ تيبو" الدولية في النهائيات التي أقيمت في باريس أمس الأحد.وحل زميله عازف البيانو الكوري الجنوبي "لي هيو" في المركز الثالث بعد عدم اختيار أي فائز بالمركز الثاني.وقد عزف كيم خلال المسابقة كونشرتو رخمانينوف رقم 3، بينما عزف لي كونشرتو بروكوفييف رقم 3 مع أوركسترا الحرس الجمهوري بقيادة "باستيان ستيل".وكانت مسابقة "لونغ تيبو" الدولية قد تأسست في عام 1943 على يد عازفة البيانو الفرنسية "مارغريت لونغ" وعازف الكمان "جاك تيبو"، وتقام كل عام إلى ثلاثة أعوام، وتَمنح جوائز للفنانين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و33 عاما في فئات البيانو والكمان والموسيقى الصوتية.ومن بين عازفي البيانو الكوريين الجنوبيين السابقين الذين حصلوا على نفس التكريم: "إيم دونغ هيك"، الذي فاز بالجائزة الأولى عام 2001، و"آن جونغ دو" الذي احتل المركز الثاني في مسابقة عام 2012، والتي لم تُسمِّ فائزا أوّل، و"لي هيوك" الذي تم اختياره للمركز الأول في عام 2022.