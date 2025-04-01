منصة بالان للتسوق الفاخر تُقدّم طلبا لإعادة تأهيلها

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أعلنت منصة "بالان" للتسوق الفاخر عبر الإنترنت أمس الاثنين أنها قدّمت طلبا لإعادة تأهيلها لدى محكمة الإفلاس في سيول.وصرح "تشيه هيونغ روك"، الرئيس التنفيذي لشركة "بالان"، بأن الشركة شرعت في اتخاذ خطوات لجذب الاستثمارات في الربع الأول من هذا العام، إلا أن التمويل الإضافي تأخر، مما أدى إلى أزمة سيولة مؤقتة.وأوضح أن الشركة قررت التقدم بطلب لإعادة تأهيلها لضمان استقرار تسوية المطالبات التجارية من شركائها ومورديها، وتعزيز استدامة منصتها.وأضاف "تشيه" أنه إلى جانب عملية إعادة التأهيل، ستمضي الشركة قُدُما في عمليات الدمج والاستحواذ بسرعة، كما تخطط لاختيار مُرتّب رئيسي خلال أسبوع.ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه "بالان" جدلا بشأن تأخير تسوية مدفوعات المبيعات، حيث تم حظر عمليات الشراء والمدفوعات على المنصة منذ يوم الجمعة.