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الرياضة

كيم هيو جو تُحقق فوزها السابع في بطولة لاعبات الغولف المحترفات

Write: 2025-04-01 10:50:58

كيم هيو جو تُحقق فوزها السابع في بطولة لاعبات الغولف المحترفات

Photo : YONHAP News

فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كيم هيو جو" بلقبها السابع في بطولة لاعبات الغولف المحترفات أمس الأحد، حيث فازت كيم المصنفة الأولى عالميا سابقا، على اللاعبة "ليليا فو"، في أول حفرة فاصلة لتفوز ببطولة "فورد" لرابطة لاعبات الغولف المحترفات "إل بي جي ايه"، في نادي "ويرلويند" للغولف في "وايلد هورس باس" في منطقة "تشاندلر" بولاية "أريزونا".
وبإضافة جائزتها النقدية الأخيرة البالغة 337,500 دولار أمريكي، تكون قد حصلت حتى الآن على أكثر من 10 ملايين دولار خلال مسيرتها في الرابطة.
وقد تواجهت اللاعبتان في مباراة حاسمة بعد أن أنهتا 72 حفرة، متعادلتيْن بتسجيل 22 ضربة تحت المعدل، لكن كيم سجلت ضربة "بيردي" بينما أخطأت فو في ضربة "بيردي".
وكان فوز يوم الأحد هو الأول لكيم في جولة رابطة لاعبات الغولف المحترفات منذ فوزها ببطولة "فولنتيرز أوف أمريكا كلاسيك" في أكتوبر 2023.





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