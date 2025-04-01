وفاة الكاتب الكوري كوان سوك ها عن عمر يبلغ 73 عاما

Photo : YONHAP News

أعلنت دار "أنابورنا" الكورية للنشر، التي طبعت العديد من مؤلفات الكاتب "كوان سوك ها"، عن وفاته يوم الاثنين.وقد وُلد كوان في عام 1951 في منطقة "بونغ هوا" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ" وانتقل إلى المملكة المتحدة في عام 1982 كموظف في شركة "جيندو فور"، ثم استقر في لندن في تسعينيات القرن الماضي، وأصبح شخصية بارزة في صناعة النشر الكورية الجنوبية كخبير في الشؤون البريطانية، وظل يكتب مقالات عن الثقافة البريطانية والأوربية في الصحف اليومية والأسبوعية الكورية.وتشمل منشوراته سلاسل: "إعادة اكتشاف اللغة الإنغليزية"، و"استكشاف الثقافة الأوربية"، و"فهم عميق لأوربا"، و"بريطانيا العصرية"، و"الملكة تغادر ورئيس الوزراء يغادر"، وقد كان أيضا مرشدا سياحيا معتمدا بدرجة "بلو بادج".وللفقيد ابنة، وابن هو "كوان جانغ هو" مقدم برنامج "كوريا 24" في كي بي إس ورلد راديو.