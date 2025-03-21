الولايات المتحدة تُصنّف برنامج التعويض الدفاعي الكوري الجنوبي كأحد العوائق التجارية

Photo : The Office of the U.S. Trade Representative

أدرجت الولايات المتحدة برنامج التعويض الدفاعي الكوري الجنوبي ضمن العوائق التجارية لأول مرة.وأصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي تقرير تقدير التجارة الوطنية لعام 2025، أمس الاثنين، قبل يومين من فرض إدارة دونالد ترامب تعريفات جمركية متبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بناء على حواجزهم الجمركية وغير الجمركية وعوامل أخرى.وقال التقرير إن حكومة كوريا الجنوبية انتهجت سياسات تُعطي أولوية للتكنولوجيا والمنتجات المحلية على تكنولوجيا الدفاع الأجنبية من خلال "برنامج التعويض الدفاعي". وأضاف التقرير أنه قد ينشأ التزام بالتعويض على أي مقاول أجنبي إذا تجاوزت قيمة عقد الدفاع عشرة ملايين دولار.ويُعدّ برنامج التعويض الدفاعي شكلا من أشكال التجارة، حيث يُطلب من المقاولين الأجانب المشاركين في مشروعات المشتريات الحكومية الرئيسية الوفاء بالتزامات معينة، مثل نقل التكنولوجيا والدعم اللوجستي.ولم يذكر تقرير الممثل التجاري الأمريكي أي حالة محددة لبرنامج التعويض الدفاعي الكوري الجنوبي.