العثور على النائب السابق تشانغ جي وان ميتا مع رسالة انتحار

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عُثر على النائب البرلماني السابق "تشانغ جي وان" ميتا أمس الاثنين، فيما كان يخضع لتحقيقات الشرطة بتهمة الاعتداء الجنسي.ووفقا للشرطة، عُثر على النائب السابق عن حزب قوة الشعب الحاكم ميتا في مبنى بمنطقة "جانغ دونغ" في سيول، في حوالي الساعة 11:40 من مساء أمس الاثنين، كما عُثر في مكان الحادث على رسالة انتحار، يُعتقد أن تشانغ كتبها.وأكد ضابط شرطة عدم وجود أي دلائل على وجود شبهة جنائية.وكان النائب السابق، الذي شغل منصبا برلمانيا لثلاث فترات، ويُعتبر من أقرب المقربين للرئيس يون صوك يول، يخضع لتحقيقات بشأن مزاعم اعتدائه جنسيا على سكرتيرته السابقة في عام 2015، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة في بوسان.