البيت الأبيض يؤكد مجددا خططه لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة بدءا من الغد الأربعاء

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أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، مجددا على أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض الرسوم الجمركية المتبادلة على جميع شركائها التجاريين غدا الأربعاء.وقالت "كارولين ليفيتط السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية منح الولايات المتحدة إعفاءات، إن دولا أخرى دأبت على استغلال الولايات المتحدة لفترة طويلة جدا، مشيرة إلى حالات وصفتها بالممارسات التجارية غير العادلة، مثل رسوم الاتحاد الأوربي بنسبة 50% على منتجات الألبان الأمريكية، ورسوم اليابان بنسبة 700% على الأرز الأمريكي، ورسوم الهند بنسبة 100% على المنتجات الزراعية الأمريكية، ورسوم كندا بنسبة 300% على منتجات الزبدة والجبن الأمريكية.وقالت المتحدثة إن هذا يجعل من شبه المستحيل استيراد المنتجات الأمريكية إلى تلك الأسواق، وأن هذه الرسوم قد أدت إلى إفلاس العديد من الأمريكيين على مدى العقود القليلة الماضية.ولم تُفصّل ليفيت تفاصيل الرسوم الجمركية المتبادلة، لكنها قالت إن الرئيس دونالد ترامب سيُعلن عنها غدا الأربعاء، موضحة أن الهدف هو تنفيذ التعريفات الجمركية على أساس كل بلد، لكن ترامب قال إنه ملتزم بتنفيذ التعريفات حسب القطاعات أيضا.