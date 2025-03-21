كوريا وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في السكك الحديدية

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قالت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية إن الوزير "باك سانغ او" التقى بوزير الإنشاءت الفيتنامي "جون هونغ مين" في هانوي أمس حيث أبرم معه مذكرة تفاهم تنص على مشاركة التكنولوجيا والخبرات الكورية الخاصة بالسكك الحديدية مع فيتنام، بما في ذلك أعمال تصميم مشروع للسكك الحديدية وأعمال الصيانة.يذكر أن الوزير الكوري يزور فيتنام حاليا مع على رأس وفد متخصص لدعم فوز كوريا بمشروع السكك الحديدية الفيتنامية عالية السرعة.وكان البرلمان الفيتنامي قد وافق في شهر نوفمبر الماضي على تنفيذ مشروع السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 80 مليار دولار، وبالتالي تشتد المنافسة الدولية للفوز به.وناقش الوزير بارك مع المسؤولين في فيتنام إمكانية التعاون في مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل خط السكك الحديدية فائق السرعة بين شمال وجنوب فيتنام، كما طلب من الجانب الفيتنامي مواصلة الاهتمام والتعاون حتى تتمكن الشركات الكورية من المشاركة بنشاط في مشروع بناء السكك الحديدية عالية السرعة هناك.وقبل ذلك، شارك الوزير باك في منتدى التعاون في مجال السكك الحديدية بين كوريا وفيتنام، الذي عقد في هانوي، من أجل مناقشة التعاون المستقبلي بين الحكومتين والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في البلدين.