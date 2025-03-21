عودة أغلبية طلاب كليات الطب إلى الدراسة

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انقضت أمس المهلة التي حددتها الحكومة الكورية لطلاب كليات الطب للعودة إلى الدراسة، حيث تبين أن جميع الطلاب في 39 كلية طب، من بين إجمالي 40 كلية في مختلف أنحاء البلاد، قد قاموا بالتسجيل للدراسة، بينما لم يتم حتى الآن تسجيل نسبة عودة الطلاب في كلية الطب في جامعة "إين جيه".وقد أصبح من المرجح الآن أن يعود عدد الطلاب الجدد الذين سيتم قبولهم في كليات الطب في العام القادم إلى مستوى 3058 طالبا كما كان عليه دون أي زيادات.ومن المتوقع أن تؤثر عودة طلاب كليات الطب إلى الدراسة، على الأطباء المتدربين الذين قرروا التوقف عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة عدد الطلاب في كليات الطب.ومع ذلك لا يزال من الصعب التفاؤل بإمكانية حل المشكلة التي يعاني منها القطاع الطبي الكوري حاليا، حيث ينوي بعض الطلاب للتسجيل فقط مع عدم حضور الفصول الدراسية.ومن جانبها تخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات مضادة لعدم حضور الفصول الدراسية.ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتم تحديد عدد الطلاب الجدد في كليات الطب للعام القادم في غضون الأسبوع القادم بعد مراقبة مدى مشاركة الطلاب في الفصول الدراسية.