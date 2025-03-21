وزير الخارجية الكوري يحضر اجتماعات وزراء خارجية الناتو

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سيحضر وزير خارجية كوريا الجنوبية "جو تيه يول" اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي، ناتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد غد الخميس.وصرحت وزارة الخارجية في سيول اليوم أن الوزير "جو" سيحضر جلسة خاصة ضمن تلك الاجتماعات للدول الحليفة والشريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد تلقت دعوة من الناتو للعام الرابع على التوالي منذ عام 2022 لحضور اجتماعات وزراء خارجية الحلف.ويشارك في اجتماعات الدول الحليفة والشريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا، والاتحاد الأوربي وأوكرانيا، من أجل بحث التعاون الدفاعي والروابط الأمنية بين أوربا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتوقعت وزارة الخارجية الكورية أن يتيح حضور الوزير "جو" هذه الاجتماعات فرصة مهمة لتعزيز المشاركة مع دول حلف الناتو التي تتقاسم القيم الرئيسية مع كوريا الجنوبية، خاصة ما يتعلق بضرورة توثيق الترابط الأمنية بين أوربا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتحقيق التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعة الدفاعية.ويخطط الوزير جو لعقد مباحثات ثنائية ومتعددة مع الأمين العام للحلف وزراء الخارجية المشاركين لمناقشة سبل التعاون الفعلية.