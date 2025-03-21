علامة سيول هان اوك تفوز بجائزة تصميم ألمانية

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قالت بلدية سيول اليوم إن العلامة الخاصة للترويج للبيوت الكورية التقليدية "سيول هان اوك" قد فازت بجائزة في مجال الاتصالات ضمن جوائز "آي إف" للتصميم في ألمانيا لعام 2025.وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها هذه العلامة الكورية بجائزة داخل وخارج كوريا بعد أن فازت بجائزة أفضل تصميم في الدورة الثانية لجوائز العلامات العامة الكورية في العام الماضي.الجدير بالذكر أن جوائز "آي إف" للتصميم تصادف هذا العام دورتها الحادية والسبعين، وهي عبارة عن مسابقة دولية تفخر بأقدم تاريخ وأكبر مصداقية في العالم في مجال التصميم.وقد شارك في جوائز هذا العام حوالي 11 ألف عمل من 66 دولة حول العالم في 82 فئة من 9 قطاعات، بما في ذلك المنتجات وتصميمات الحزم والاتصالات.وبهذه المناسبة، وصفت بلدية سيول هذا الفوز بأنه اعتراف دولي بجهودها لتطوير علامة هان اوك ومواصلة الترويج لقيمتها الهندسية.وأوضحت على وجه الخصوص أنه تم تقييمها بدرجة عالية لتعزيز الإيقاع والحدس مع الطباعة الكورية ذات الشكل المربع، والتعبير عن الحروف الساكنة الأولية والوسطى والنهائية للأبجدية الكورية، والتي يجدها الأجانب جذابة، في ثلاثة أبعاد، من خلال استخدامها كعناصر تصميم فردية، وزيادة الاتصال باستخدام نفس نمط الألوان، مثل علامة مدينة سيول التجارية "سول ماي سول".