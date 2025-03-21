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السياسية

المحكمة الدستورية تصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون يوم الجمعة

Write: 2025-04-01 14:56:12Update: 2025-04-01 15:02:19

المحكمة الدستورية تصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون يوم الجمعة

Photo : KBS News

قالت المحكمة  الدستورية  الكورية إنها  ستصدر  حكمها  في  قضية  عزل  الرئيس "يون  صوك  يول" في  الساعة  الحادية عشرة  من  صباح  يوم  الجمعة 4  أبريل.
وبذلك سيأتي  هذا  الحكم  بعد  مرور  111  يوما  من  تقديم  طلب  العزل  من  قبل  البرلمان  إلى  المحكمة  الدستورية، وبعد  38  يوما  من  الانتهاء من  11  جلسة  استماع،  يوم  25  فبراير.
وقد قررت  المحكمة  الدستورية السماح  بتنظيم  بث  حي  لمحتوى النطق  بالحكم  نظرا  لأهمية  القضية واهتمام  الشعب  بها. 
ومن المتوقع  أن  يتم  السماح  للمواطنين العاديين  بحضور  جلسة  الحكم  أيضا،  حيث  سيقرأ  القائم  بأعمال رئيس  المحكمة  الدستورية القاضي  "مون  هيونغ  بيه"،  نص  القرار. 
وإذا وافق  ستة  أو  أكثر  من  بين  القضاة الثمانية  في  المحكمة على  طلب  العزل، فسوف  يتم  تأييد  قرار  عزل  الرئيس  يون  من  منصبه  مباشرة. 
ولكن إذا  صوت  ثلاثة  قضاة  أو  أكثر  برفض  طلب  العزل، فسوف  يعود  الرئيس يون  على  الفور  إلى  الرئاسة. 
ولم يتم  اتخاذ  القرار حتى  الآن  بشأن  ما  إذا  كان  الرئيس يون  سيحضر  شخصيا  جلسة  النطق  بالحكم.
يذكر أن  البرلمان  الكوري تقدم  بطلب  إلى  المحكمة  الدستورية لعزل  الرئيس  بسبب  إعلانه  الأحكام العرفية  ليلة  الـ3  من  ديسمبر الماضي.
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