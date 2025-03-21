المحكمة الدستورية تصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون يوم الجمعة

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قالت المحكمة الدستورية الكورية إنها ستصدر حكمها في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول" في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 4 أبريل.وبذلك سيأتي هذا الحكم بعد مرور 111 يوما من تقديم طلب العزل من قبل البرلمان إلى المحكمة الدستورية، وبعد 38 يوما من الانتهاء من 11 جلسة استماع، يوم 25 فبراير.وقد قررت المحكمة الدستورية السماح بتنظيم بث حي لمحتوى النطق بالحكم نظرا لأهمية القضية واهتمام الشعب بها.ومن المتوقع أن يتم السماح للمواطنين العاديين بحضور جلسة الحكم أيضا، حيث سيقرأ القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية القاضي "مون هيونغ بيه"، نص القرار.وإذا وافق ستة أو أكثر من بين القضاة الثمانية في المحكمة على طلب العزل، فسوف يتم تأييد قرار عزل الرئيس يون من منصبه مباشرة.ولكن إذا صوت ثلاثة قضاة أو أكثر برفض طلب العزل، فسوف يعود الرئيس يون على الفور إلى الرئاسة.ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن بشأن ما إذا كان الرئيس يون سيحضر شخصيا جلسة النطق بالحكم.يذكر أن البرلمان الكوري تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لعزل الرئيس بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليلة الـ3 من ديسمبر الماضي.