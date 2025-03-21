3.1% زيادة في الصادرات الكورية في مارس

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ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة تزيد عن 3% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، مسجلة نموا للشهر الثاني على التوالي.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 58.2 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات، وهي سلعة التصدير الرئيسية الكورية، بنسبة 11.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.1 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، متجاوزة حاجز العشرة مليارات دولار بعد أن انخفضت عنه في فبراير.وارتفعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 6.2 مليار دولار.وانخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 4.1%، بينما زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.3% على أساس سنوي الشهر الماضي.ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات الكورية بنسبة 2.3% على أساس سنوي لتصل إلى 53.3 مليار دولار أمريكي في مارس، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.9 مليار دولار.