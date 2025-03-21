القائم بأعمال الرئيس الكوري يناقش الرسوم الأمريكية مع قادة الشركات الكبرى

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تعهد القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" باتخاذ إجراءات دعم فورية من الحكومة استجابة للرسوم الجمركية المتبادلة الأمريكية الوشيكة.جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لفريق عمل استراتيجية الأمن الاقتصادي، الذي عقده هان مع قادة الأعمال الكوريين أمس الثلاثاء، بمن في ذلك رئيس مجموعة سام سونغ "لي جيهيونغ"، ورئيس مجموعة إس كيه "تشي تيه وان"، ورئيس مجموعة هيون ديه موتور "تشونغ أوي سون"، ورئيس مجموعة إل جي "كو كوانغ مو".وتعهد هان بأن تبذل الحكومة قصارى جهدها لدعم القطاعات المتضررة.كما أكد القائم بأعمال الرئيس أن سياسات الحد من تأثير الرسوم الجمركية ستُنفذ بسرعة، وأن كوريا قادرة على التغلب على التحديات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.ودعا هان الشركات الكورية إلى التحلي بروح الجرأة والابتكار، والعمل على تعزيز تحالفات كوريا مع الدول الكبرى.