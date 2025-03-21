سيول تُشدد على نزع السلاح النووي بعد وصف ترامب لكوريا الشمالية بالدولة النووية

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أكدت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية هو هدف مشترك لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.وجدد مسؤول في الوزارة موقف الحكومة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في واشنطن بأن إدارته تتواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأنهما يتمتعان "بعلاقة جيدة جدا". كما وصف ترامب كوريا الشمالية بأنها "دولة نووية كبرى".وأشار المسؤول إلى أن ترامب سبق وأن وصف كوريا الشمالية بأنها قوة نووية. وبموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن المصطلح الرسمي الذي يصف القوى النووية هو "الدولة التي تمتلك أسلحة نووية"، بينما مصطلح "الدولة النووية" ليس مصطلحا رسميا.وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول التواصل مع كوريا الشمالية، أثار المسؤول تساؤلات حول تفسير كلمات الرئيس، لكنه قال إن الوزارة تُرحب بالحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إذا سار في اتجاه يُساعد على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.