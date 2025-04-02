محكمة الاستئناف تنظر في اتهام رئيس الحزب المعارض بشهادة الزور في مايو

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ستعقد محكمة سيول العليا أول جلسة استماع في شهر مايو القادم في محاكمة الاستئناف لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، الذي حصل على حكم بالبراءة من تهمة التحريض على شهادة الزور في شهر نوفمبر الماضي.وعقدت محكمة الاستئناف جلسة الاستماع التحضيرية الثانية أمس الثلاثاء ضمن محاكمة لي، وقررت تحديد موعد الجلسة الأولى يوم 20 مايو، والجلسة النهائية يوم 3 يونيو.ورغم أن المحكمة لم تحدد موعدا لإصدار حكمها، إلا أنه من المرجح أن يصدر في أوائل يوليو، أي بعد شهر تقريبا من الجلسة النهائية.وكانت محكمة سيول المركزية قد برّأت لي في 25 نوفمبر من العام الماضي من تهمة الضغط على شاهد للإدلاء بشهادة زور في قضية انتهاك الانتخابات في فبراير 2019.وتناولت قضية عام 2019 سلوك لي خلال حملته الانتخابية لمنصب حاكم مقاطعة كيونغ كي عام 2018. وكانت النيابة العامة قد طلبت إصدار حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على رئيس الحزب المعارض.