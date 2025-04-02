كوريا تشهد العام الأكثر حرارة على الإطلاق في العام الماضي

كان العام الماضي الأكثر حرارة على الإطلاق في كوريا الجنوبية، مع استمرار موجات الحر والليالي الاستوائية حتى شهر سبتمبر الماضي.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تقريرا أمس الثلاثاء يوضح بالتفصيل الظواهر المناخية غير الطبيعية وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية.ووفقا للتقرير، بلغ متوسط ​​درجات الحرارة 25.6 درجة مئوية في صيف عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ بدء عمليات الرصد في عام 1973.وأضاف التقرير أنه كان هناك 20.2 ليلة استوائية، أي ثلاثة أضعاف المتوسط ​​السنوي.كما أظهر التقرير أن متوسط ​​درجات الحرارة في سبتمبر بلغ 24.7 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ بدء عمليات الرصد.وقد تسببت موجة الحر المستمرة في لجوء ثلاثة آلاف و704 أشخاص إلى العلاج من أمراض مرتبطة بالحرارة العام الماضي، بزيادة نسبتها 31.4% مقارنة بالعام الأسبق.