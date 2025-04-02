هيئة الإطفاء الكورية تجري تدريبا للمقيمين الأجانب على السلامة من الحرائق

Photo : YONHAP News / National Fire Agency

ستُقدم الهيئة الوطنية الكورية للإطفاء، بالتعاون مع وزارة العدل، تدريبا على السلامة من الحرائق، للمقيمين الأجانب المُسجلين في برنامج الاندماج الاجتماعي.ويهدف برنامج الوزارة إلى مساعدة الأجانب، بمن فيهم طالبو الجنسية، على تعلم اللغة الكورية والتأقلم بشكل أفضل مع المجتمع الكوري الجنوبي.وسوف يُعقد تدريب على السلامة من الحرائق في إحدى عشرة مدينة ومنطقة حتى 11 مايو، حيث سيتعلم المشاركون إجراءات الإخلاء في حالات الحرائق، وكيفية استخدام طفايات الحريق وصنابير المياه، والإسعافات الأولية، وكيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.وقد أدرجت هيئة الإطفاء سابقا تدريبات على الحرائق والتثقيف في مجال السلامة من الكوارث ضمن برامج التدريب على التوظيف للعمال الأجانب بالتعاون مع وزارة العمل.وتم إطلاق هذه المبادرة بعد حريق مميت اندلع في مصنع للبطاريات في منطقة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" في العام الماضي، وهو ما أودى بحياة 23 شخصا، من بينهم 18 عاملا أجنبيا.