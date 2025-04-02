رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم يتولى رئاسة اتحاد شرق آسيا

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سيتولى رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم "تشونغ مونغ غيو" رئاسة اتحاد شرق آسيا لكرة القدم حتى شهر مارس من العام القادم.وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أمس الثلاثاء، أن تشونغ عُيّن رئيسا مؤقتا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في طوكيو يوم الأحد.وقد ظل منصب رئاسة الاتحاد شاغرا منذ استقالة "كويزو تاشيما".وسوف يتم تعيين تشونغ رسميا كرئيس متفرغ للاتحاد في اجتماع استثنائي سيُعقد في سيول في شهر يوليو القادم.ومع استعداد كوريا الجنوبية لاستضافة بطولة شرق آسيا لكرة القدم للفئة الأولى "إي 1" في شهر يوليو القادم، صرّح مسؤول في الاتحاد الكوري لكرة القدم بأنه من المعتاد أن تتولى الدولة المضيفة للبطولة، التي تُقام كل عامين، رئاسة الاتحاد.