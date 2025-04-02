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الدولية

البيت الأبيض يؤكد دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ فورا

Write: 2025-04-02 11:04:18

البيت الأبيض يؤكد دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ فورا

Photo : YONHAP News

أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستدخل حيز التنفيذ فورا بعد إعلانها اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "كارولين ليفيت" السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، حيث قالت إن هذا الإجراء التاريخي سيُحسّن من القدرات
التنافسية الأمريكية في جميع المجالات الصناعية، كما سيُخفّض العجز التجاري الأمريكي الهائل، ويحمي الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيلقي كلمة ضمن فعالية بعنوان: "لنجعل أمريكا ثرية مجددا"، في حديقة البيت الأبيض الوردية في الساعة الرابعة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، أي الخامسة من صباح يوم الخميس بتوقيت كوريا.
وردا على التكهنات حول دراسة ترامب فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الواردات تقريبا، قالت المتحدثة إنها لا تريد أن تستبق قرار الرئيس. وأضافت أن ترامب اتخذ قراره بشأن مستوى الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها، وسيكتشف العالم ذلك خلال حوالي 24 ساعة.
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