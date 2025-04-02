بدء التصويت في الانتخابات الفرعية في كوريا

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انطلقت اليوم الأربعاء عمليات التصويت في الانتخابات الفرعية في أكثر من 1400 مركز اقتراع موزعة على 23 دائرة انتخابية في كوريا الجنوبية.وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن بإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المخصصة لهم بين الساعة السادسة صباحا والثامنة من مساء اليوم الأربعاء.ويتعين على الناخبين إبراز هوياتهم الصادرة عن الحكومة، مثل بطاقة الإقامة أو جواز السفر أو رخصة القيادة.وأوضحت اللجنة أن الناخبين المؤهلين لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم إلا في مراكز الاقتراع المخصصة لهم بناء على عناوينهم المسجلة.وسوف يختار الناخبون في الانتخابات الفرعية خمسة رؤساء حكومات محلية، و17 عضوا في المجالس البلدية، ومديرا جديدا لمكتب التعليم في مدينة بوسان.وبلغت نسبة الإقبال على التصويت المبكر الذي استمر يومين، وانتهى يوم السبت الماضي،7.94%.