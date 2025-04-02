ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.1% في مارس

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% خلال شهر مارس الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 116.29 نقطة في مارس، بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك عقب ارتفاع بنسبة 2.2% في يناير و2% في فبراير.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% في مارس مقارنة بالعام الماضي.كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 0.9% في مارس مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 1.7%.