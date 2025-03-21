الاتحاد الأوربي يفرض غرامات على هيون ديه وكيا وشركات سيارات أخرى

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غرّم الاتحاد الأوربي 15 شركة لصناعة سيارات، من بينها هيون ديه موتور الكورية الجنوبية وشركتها التابعة كيا، بمبلغ 458 مليون يورو، أي ما يعادل 495 مليون دولار أمريكي، لتواطؤها ومشاركتها فيما وصفه بـ"كارتل طويل الأمد" لإعادة تدوير المركبات.ووفقا لنتائج التحقيقات التي أصدرتها المفوضية الأوربية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي،أمس الثلاثاء، أبرمت شركات صناعة السيارات وجمعية مصنعي السيارات الأوربية اتفاقياتٍ مُناهضة للمنافسة، وانخرطت في "ممارساتٍ مُنسّقة" تتعلق بإعادة تدوير المركبات منتهية الصلاحية، بحيث يتم تفكيك السيارات ومعالجتها لإعادة التدوير والتخلص منها بعد أن تصبح غير صالحة للاستخدام. وأفادت المفوضية الأوربية بأن الشركات وافقت على عدم دفع أي أموال لمفككي السيارات لمعالجة المركبات الخردة. وأضافت المفوضية الأوربية أن الجانبين اتفقا أيضا على عدم التنافس في الإعلان عن مدى إمكانية إعادة تدوير السيارات، وعلى التكتم على كمية المواد المعاد تدويرها المستخدمة في السيارات الجديدة.وأوضحت المفوضية أن هذا الجهد المنسق استمر على مدار 15 عاما، منذ عام 2002 وحتى عام 2017.وقد غُرِّمت هيون ديه وكيا بمبلغ إجمالي قدره 11.95 مليون يورو.