2.1 % ارتفاعا في أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية في مارس

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شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 2.1% في شهر مارس الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، زادت أسعار المستهلكين في مارس بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مستوى أقل من 2% في شهر سبتمبر من العام الماضي، ثم ارتفع إلى 2.2% في يناير و2% في فبراير من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن مؤشر الأسعار الأساسي في مارس، الذي يماثل مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، قد ارتفع بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وحسب السلع، سجلت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ارتفاعا بنسبة 0.9%، فيما شهدت أسعار المنتجات الصناعية زيادة بنسبة 1.7%.وواصلت أسعار قطاع الخدمات الشخصية ارتفاعها بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 3.1%، بينما ارتفعت أسعار قطاع الخدمات العامة بنسبة 1.4%، مسجلا بذلك أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر.