سيول وواشنطن تؤكدان على أهمية دور القوات الأمريكية لدى كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إن سيول وواشنطن أكدتا على أهمية دور القوات الأمريكية المتمركزة لدى كوريا الجنوبية بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة ستعزز أولويات الجيش الأمريكي لتركز على ردع الصين وتعزيز الدفاع الوطني، كما ستفرض ضغوطا على الدول الحليفة لزيادة إنفاقها الدفاعي لكي تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء اللازمة لردع التهديدات من قبل روسيا وكوريا الشمالية وإيران وغيرها من الدول الخطيرة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الحكومة الكورية سوف تواصل الحفاظ على موقف دفاعي مشترك قوي مع الولايات المتحدة والتواصل معها بشكل وثيق.